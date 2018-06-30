وفاة مواطنين اثنين بانفجار عرضي داخل منزل شرق مدينة غزة

أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم السبت، وفاة مواطنين اثنين وإصابة آخرين، بانفجار عرضي داخل منزل بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة بوفاة الفتيين مؤيد حيدر حلس (17 عامًا) وضياء ماجد العرعير (17 عامًا)، وإصابة 8 آخرين بحروق وجراح مختلفة، مشيرًا إلى أن 3 من المصابين مازالو بحالة حرجة.

وفي ذات السياق ذكر مراسلنا بأن الانفجار وقع في مصنع للألعاب النارية أسفل منزل يعود لعائلة العرعير.

وأشار إلى أن سيارات الاسعاف هرعت إلى مكان الانفجار وقامت بنقل الإصابات إلى مجمع الشفاء الطبي.





