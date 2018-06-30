فرنسا تتأهل لربع نهائي كأس العالم على حساب الأرجنتين

حجزت فرنسا أول بطاقات الدور ربع النهائي لمونديال روسيا 2018 بعد فوزها، السبت، على الأرجنتين بنتيجة 4-3.

وتلاعب المنتخب الفرنسي بقوته الهجومية الضاربة بالدفاعات الأرجنتينية الضعيفة وأمطر شباك "التانغو" بأربعة أهداف.

وشهدت المباراة

د92: سيرجيو أغوير يسجل الهدف الثالث للأرجنتين.

د88: تبديل فرنسي بخروج مبابي ودخول فلوريان ثاوفين.

د 85: ضربة حرة من جهة اليمين للأرجنتين يشتتها الدفاع الفرنسي.

د84 : ميسي يستخلص الكرة ويسددها ضعيفة في يد الحارس الفرنسي.

د 81: تبديل فرنسي بخروج غريزمان ودخول نبيل فقير.

د 80: يحاول المنتخب الأرجنتيني السيطرة على اللعب وتراجع المنتخب الفرنسي إلى الدفاع معتمدا على الهجمات المرتدة

د 71: جريزمان يحصل على ضربة حرة وسط الملعب من خطأ على ماتويدي يستحق عليها إنذار

د68: الهدف الرابع لفرنسا عن طريق امبابي

د67: تبديل أخر للمنتخب الأرجنتيني بدخول أجويرو بدلاً من إنزو بيريز.

د 65: ميسي يسدد ضربة حرة لكن الدفاع الفرنسي يشتتها

د 63: الهدف الثالث لفرنسا عن طريق مبابي

د57: هدف التعادل الثاني لفرنسا سجله بافار من كرة عرضية سددها بقوة داخل المرمى.

د54: ضربة حرة للأرجنتين في الثلث الأخير لكن تخرج خارج الملعب

د 52: بوجبا يسدد كرة باتجاه جريزمان لكن تخرج ركلة مرمى.

د 50: بطاقة صفراء للاعب الوسط الأرجنتيني إيفر بانيجا بعد تداخل مع مبابي

د 48: الهدف الثاني للأرجنتين يسجله ميركادو

د46: مع بداية الشوط الثاني أول تغيير اضطراري لمنتخب الأرجنتين.

الشوط الأول

وانتهى الشوط الأول بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا في قمة مباريات ثمن النهائي بمونديال روسيا 2018، السبت، بالتعادل الإيجابي 1-1.

وافتتح المنتخب الفرنسي التسجيل عن طريق أنطوان غريزمان، بعد احتساب ركلة جزاء لصالح كيليان إمبابي بعد عرقلته داخل منطقة جزاء الأرجنتين في الدقيقة 13.

وخلال الدقائق التالية كانت المباراة حماسية بين الفريقين، تخللها سقوط النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي داخل منطقة الجزاء، إلا أن الحكم لم يحتسبها.

وفي الدقيقة 41، فاجئ النجم الأرجنتيني، آنخيل دي ماريا، الجميع بتسديدة بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء محرزا هدف التعادل.

تأهل الفريقين للمباراة

وتأهل المنتخب الأرجنتيني (بطل العالم مرتين) بصعوبة إلى هذا الدور بعد تعادل مع آيسلندا ثم خسارة ثقيلة بثلاثية نظيفة من كرواتيا وأخيرا فوز في الدقائق الأخيرة 2-1 على نيجيريا.

بينما كان الطريق أسهل بالنسبة للفرنسيين (أبطال العالم عام 1998) حيث فازوا في المباراة الأولى على أستراليا 2-1 ثم على بيرو 1-0 ثم تعادلوا مع الدنمارك بلا أهداف.

وفجر خورخي سامباولي مدرب الأرجنتين مفاجأة عندما استبعد المهاجم غونزالو هيغوين من تشكيلة الفريق ليدفع بلاعب الوسط كريستيان بافون بدلا منه.

بينما عاد ديدييه ديشان مدرب فرنسا للتشكيلة التي فازت على بيرو في المباراة الثانية بدور المجموعات لتضمن مكانا للفريق في مراحل خروج المغلوب.