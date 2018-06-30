مصرع 4 مواطنين وإصابة 283 في 213 حادث سير الأسبوع الماضي

لقي أربعة مواطنين مصرعهم وأصيب 283 بجروح، في 213 حادث سير وقعت الأسبوع الماضي بالضفة الغربية.

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، اليوم السبت، أن إدارة شرطة المرور سجلت 213 حادث سير نتج عنها مصرع أربعة أشخاص وإصابة 283 وصفت إصابة 3 منهم بالخطيرة و23 بالمتوسطة، فيما وصفت حالة 187 بالبسيطة.

وأضاف البيان أن شرطة المرور فحصت الأسبوع الماضي 10351 مركبة، وأنزلت عن الشارع 247 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة فيما حررت 4674 مخالفة مرورية، وحجزت 301 مركبة للتأكد من قانونيتها وأتلفت 98 مركبة غير قانونية.