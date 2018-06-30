احصائية: 134 شهيدا وأكثر من 15 ألف جريح بغزة منذ بدء مسيرات العودة

أظهرت إحصائية أصدرتها وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، أن 134 مواطنا استشهدوا وأصيب أكثر من 15 ألف آخرين منذ بدء مسيرات العودة وكسر الحصار في الثلاثين من مارس/ آذار الماضي.

وبحسب الإحصائية، فإن 15200 فلسطيني أصيبوا بالرصاص الحي واختناقا بقنابل الغاز. مشيرةً إلى أن 370 أصيبوا بجروح خطيرة منذ بدء الأحداث.

وأشارت إلى أن 16 طفلا دون سن الثامنة عشر من بين مجمل عدد الشهداء، إلى جانب سيدة واحدة. فيما أصيب 2536 طفلا، و1160 سيدة.

ووفقا للإحصائية، فإن مسعف ومسعفة استشهدا، وأصيب 231 بالرصاص الحي والاختناق بالغاز، وتضررت 40 سيارة إسعاف بشكل جزئي.

ولفتت إلى أن صحافيين اثنين استشهدا، وأصيب 175 بالرصاص الحي وقنابل الغاز.