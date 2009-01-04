خطط لدى عباس لإطلاق سراح معتقلين من حماس... الأجهزة الأمنية لم تتلق تعليمات وتعارض الخطوة

فلسطين اليوم - وكالات

لم يتلق قادة الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، أية تعليمات لاطلاق سراح معتقلي حماس، بحسب ما قالت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط»، الا أن مسؤولين سياسيين يقولون ان هناك خططا كهذه لدى الرئيس الفلسطيني، ولكن ليس قبل ان يذهب ويعود من واشنطن. وكانت مصادر فلسطينية، قد قالت انه تقرر الافراج عن كافة المعتقلين الفلسطينيين في سجون السلطة، كبادرة حسن نية تجاه حركة حماس، لكن من دون أن يتم الافراج عن المعتقلين ممن يوصفون بالخطرين، في محاولة لمنعهم من القيام بهجمات ضد اسرائيل. وقالت مصادر من داخل حركة حماس، ان الرئيس الفلسطيني ابلغ الفصائل الفلسطينية، بأنه يخطط اطلاق سراح المئات من سجناء حماس المعتقلين في سجون السلطة في الضفة الغربية، فيما لم يعلق على ذلك، ديوان الرئيس الفلسطيني. وعلمت «الشرق الأوسط» ان الجهزة الأمنية تعارض اطلاق سراح أي من معتقلي حماس ممن تتهمهم بالتخطيط لتشكل خلايا مسلحة أو تبييض اموال. ويدفع بعض قياديي فتح لإطلاق سراح معتقليهم، لكن آخرين في القيادة السياسية، يريدون ضمان اطلاق سراح كل معتقلي فتح في غزة. وكانت مختلف الفصائل الفلسطينية، قد طالبت في الآونة الأخيرة السلطة الفلسطينية، بالافراج عن مئات من المعتقلين في السجون من حماس وغيرها، وذلك في محاولة لحل الخلافات بين فتح وحماس، قبل التوصل إلى مصالحة ممكنة. فيما قالت حماس انها لنتبدأ بحوار قبل اطلاق سراح معتقليها من سجون السلطة.