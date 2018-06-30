الاعلام العبري يصف الوضع على حدود غزة بـ"الأحمر القاتم"

أفادت صحيفة "دافار ريشون" العبرية، اليوم السبت، بأن المنطقة الحدودية الجنوبية مع قطاع غزة تشهد حالة من التصعيد والاشتعال، وصفتها بـ"اللون الأحمر القاتم".

ذكرت الصحيفة العبرية أن الجيش الإسرائيلي قتل اثنين من الفلسطينيين، خلال تظاهراتهم أمام الجدار الحدودي بالأمس، الجمعة، بعد قيام جيش الاحتلال بإطلاق الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع، ليرد الفلسطينيون بإشعال أكثر من 15 حريقا في مستوطنات غلاف غزة، وهو ما يزيد الوضع اشتعالا بالقرب من الحدود المشتركة، التي طالما شهدت احتجاجات فلسطينية مستمرة.

وقالت الصحيفة العبرية: إن الاحتجاجات الفلسطينية بالأمس شهدت استشهاد اثنين من الفلسطينيين، وإطلاق بالونات الهيليوم والطائرات الورقية الحارقة من قطاع غزة على أراضي الداخل، ليشتعل أكثر من 15 حريقا منذ صباح اليوم فقط، وهو عدد كبير مقارنة بالأسابيع الماضية.

أضافت الصحيفة أن أمس الجمعة، شهد اندلاع احتجاجات فلسطينية كثيفة، مقارنة بأيام الجمع السابقة، بحضور عدد من القيادات الرئيسة لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، من بينهم يحيي السنوار قائد حماس بالقطاع.