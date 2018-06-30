مونديال روسيا يتفوق على البرازيل وجنوب أفريقيا في إحصائيتين

انتهى يوم الخميس الماضي، دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، ومن المقرر أن يبدأ اليوم السبت دور الـ16 من المونديال.

ونشر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إحصائية عبر موقعه الرسمي، عن دور المجموعات في مونديال روسيا، مقارنًا بينه وبين آخر بطولتين.

وأحرز لاعبو المونديال الحالي، عددًا كبيرًا من الأهداف بمعدل 2.5 هدف لكل مباراة، بينما كان المعدل في بطولة 2014 بالبرازيل 2.8، وجاءت بطولة 2010 بجنوب أفريقيا بمعدل 2.1 هدف.

وجاءت الأهداف من اللعب المفتوح خلال البطولة الحالية بنسبة 61.5 %، وهي الأقل بالمقارنة بالبطولتين السابقتين، حيث وصلت النسبة في 2014، إلى 76.5 % بينما كانت 78.3 % في مونديال 2010.

وتفوق مونديال روسيا في الأهداف التي جاءت في الوقت القاتل (ما بعد الدقيقة 90) حيث تم تسجيل 16 هدفًا خلال الوقت الضائع، بينما تم إحراز 9 أهداف في بطولة البرازيل 2014، وسُجلت 4 أهداف فقط في بطولة 2010.

أما بالنسبة لإحصائية التسديدات، فاستطاعت الفرق المتأهلة من دور المجموعات في البطولة الحالية التسديد بمعدل 7.7 منها 2.5 على المرمى، لتسجيل هدف، بينما الفرق التي لم تتأهل سددت 14.3 منها 4 على المرمى، وذلك لتسجيل هدف.

وفي بطولة 2014، سددت الفرق المتأهلة للدور الثاني بمعدل 6.9 منها 2.8 على المرمى لإحراز هدف، أما الفرق التي ودعت المونديال حينها سددت 13.7، منها 4.1 لتسيجل هدف.

وفي جنوب أفريقيا، استطاعت الفرق المتأهلة التصويب بمعدل 11.2، منها 3.6 على المرمى، أما الفرق التي لم تستطع التأهل سددت بمعدل 17.9، منها 4.9 على المرمى.

وأخيرًا إحصائية التمريرات، تفوقت الفرق المتأهلة في مونديال روسيا من دور المجموعات، على البطولتين السابقتين حيث مررت 520 كرة، أما في بطولة 2014 تم تمرير 446، وفي مونديال 2010، تم تمرير 475 كرة.

أما الفرق التي فشلت في التأهل للدور الثاني تمكنت من تمرير 430 كرة في 2018، وفي مونديال البرازيل 449 تمريرة، وفي مونديال جنوب إفريقيا 406 تمريرة.