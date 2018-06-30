انتهاء المرحلة الأولى من "الحملة الوطنية لإسقاط صفقة القرن"

أعلنت الحملة الوطنية لإسقاط صفقة القرن، اليوم السبت، أنها أتمت المرحلة الأولى من عملها بنجاح كبير وطنيا وعالميا، بعد ان تفاعل معها عبر شبكات التواصل الاجتماعي ما يزيد عن 3135816 مشاركا.

واعتبرت الحملة في بيان لها، أن هذا التفاعل الذي عبرت عنه جماهير شعبنا في الضفة الغربية، وقطاع غزة، وأراضي عام 48، ومخيمات اللجوء في سوريا ولبنان والأردن، والجاليات العربية والإسلامية، ومناصرو حقوق شعبنا في كافة العالم، مهم جدا ويحمل دلالات عديدة أهمها انحياز كافة شعوب الأرض إلى جانب حقوق شعبنا.

واشارت الحملة الى ان هذا التفاعل معها هو بمثابة مجابهة علنية للإدارة الأميركية وربيبتها "إسرائيل"، في رفض صفقة القرن التي تتجاوز حقوق شعبنا، التي ثبتت عبر قرارات الأمم المتحدة والمواثيق الدولية.

وأكدت الحملة أن المشاركة العريضة والتفاعل معها، نابع من وعي وطني للجماهير الفلسطينية، والعربية، وأصدقاء شعبنا بالمخاطر المحدقة بقضيتنا الوطنية، وشعور بالمسؤولية الأخلاقية تجاه شعب أعزل تعرض لظلم تاريخي وبطش من قبل الاحتلال، ومصمم على نيل حقوقه المشروعة.

وأضافت ان شعبنا الثائر، الذي أسقط كافة المشاريع المشبوهة الأخرى، سيسقط صفقة القرن وأدواتها وعناوينها.

وشدد الحملة على مساندتها للقيادة الوطنية، وحلفائها من الدول الشقيقة، والصديقة في مجابهة هذه الصفقة، مؤكدة أن الإدارة الأميركية لن تجد وطنيا شريفا مخلصا لوطنه وشعبه يتعاطى مع ما تطرحه من مشاريع تصفوية للحقوق شعبنا.

وأشارت إلى أن قضية الشعب الفلسطيني هي قضية سياسية بامتياز، وحقوق تاريخية سلبها احتلال غاشم لا يقيم للعدالة الدولية وقراراتها وزنا، وليست قضية تسهيلات إنسانية أو امتيازات اقتصادية.

واكدت الحملة انها ستتوسع في المرحلة جديدة من عملها، في قطاع غزة، والضفة الغربية، وأراضي عام 48، وفي الخارج بأنشطة وفعاليات متنوعة حتى تحقق الحملة أهدافها.