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رفضا لـ"صفقة القرن"

"القوى الوطنية" تدعو لتصعيد الفعاليات الكفاحية الجمعة المقبل بالضفة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:02 - 30 يونيو 2018
مواجهات شرق غزة مواجهات شرق غزة
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دعت القوى الوطنية والإسلامية إلى المشاركة في الفعالية الحاشدة الاثنين المقبل على دوار المنارة وسط رام الله الساعة 12:00 ظهرا، رفضا لـ"صفقة القرن".

وشددت القوى الوطنية، في بيانها، اليوم السبت، على المشاركة في الاعتصامات المتواصلة لحماية منطقة الخان الأحمر في القدس المحتلة مع استمرار التواجد اليومي، لا سيما الفعاليات المسائية اليومية والأنشطة التي تقام لحماية التجمع من خطر الهدم والترحيل من قبل الاحتلال، لتفريغ المنطقة من سكانها في إطار سياسات التطهير العرقي.

ودعت إلى اعتبار يوم الجمعة المقبل يوما للمسيرات والفعاليات الكفاحية على نقاط الاحتكاك والتماس مع الاحتلال، حيث ستكون الفعالية أمام حاجز "بيت ايل" الاحتلالي المقام على المدخل الشمالي لمدينة البيرة، بعد صلاة الجمعة.

وأكدت أهمية "المشاركة من كافة القطاعات والمجموعات الشبابية ونشطاء المقاومة الشعبية وأبناء شعبنا الغيورين على القدس وحماة مقدساتها الإسلامية والمسيحية المخلصين الأوفياء لدماء الشهداء الأبرار وأنات الجرحى والأسرى الأبطال".

 

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