ابتكار روسي الأول من نوعه يخفي الطائرات الحربية!

ابتكر مهندسو شركة "روستيخ" الروسية طلاء هو الأول من نوعه في العالم يساعد على اخفاء الطائرات الحربية وعدم كشفها من قبل الرادارات.

وذكر جهاز الإعلام التابع لشركة /روستيخ "تكنولوجيا روسيا"/ أنه يتم طلاء الزجاج بمادة تقوم بامتصاص جزء كبير من أشعة الرادارات الكهرومغناطيسية مما يتيح مضاعفة قدرة الطائرة على التخفي حيث تهدف تكنولوجيا الإخفاء إلى جعل الطائرة خفية إلى درجة يتعذر معها اكتشافها من قبل مضادات الطيران.

وأضاف الجهاز أن الطلاء لا يؤثر في شفافية الزجاج ويقوم بامتصاص أشعة الرادارات بنسبة تصل إلى 80 بالمائة.

وتعتبر طائرة "سو-57" المنتمية إلى الجيل الخامس من الطائرات الخفية الروسية.