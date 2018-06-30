الاعلان عن موعد إعلان نتائج الثانوية العامة "الإنجاز"

من المقرر، أن تعقد وزارة التربية والتعليم العالي يوم غدٍ الأحد، مؤتمرًا صحفيًا، في رام الله، للإعلان عن موعد إعلان نتائج الثانوية العامة "الإنجاز".

وعبر المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور، في تصريح اليوم السبت، عن أمله في أن يكون الأول من يوليو موعد الإعلان الدقيق لموعد إعلان نتائج الثانوية العامة "الإنجاز" في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأفادت وزارة التربية والتعليم العالي في بيان لها اليوم، بأن نتائج الثانوية العامة "الإنجاز" التوجيهي ستُعلن هذا العام 2017-2018، عبر أرقام الجلوس.

يذكر، أن "الخضور"، كان قد صرح مساء الأربعاء الماضي، بأنه سيتم تحديد الموعد النهائي لإعلان نتائج الثانوية العامة التوجيهي يوم الأحد المقبل، مبينًا أنه لن يتم نشر النتائج بالأسماء.

وجرت العادة منذ العام الماضي حينما تم تغيير اسم الثانوية العامة من "التوجيهي" إلى "الإنجاز" إعلان النتائج عبر أرقام الجلوس، دون الكشف عن اسم الطالب.