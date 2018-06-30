ترامب: العاهل السعودى وافق على طلبي بزيادة إنتاج النفط

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، أنه طلب من العاهل السعودي زيادة إنتاج النفط، بسبب الاضطراب والخلل في إيران وفنزويلا، مضيفا أن الملك سلمان وافق على طلبه.

وفي تغريدة عبر حسابه على تويتر، قال ترامب: "تحدثت للتو مع العاهل السعودي الملك سلمان وشرحت له أنه بسبب الاضطراب والخلل في إيران وفنزويلا، أطلب من السعودية زيادة إنتاج النفط، ربما إلى 2 مليون برميل، لتعويض الفرق... الأسعار ترتفع! وهو وافق!".

وواصلت أسعار النفط الخميس الماضى 28-6-2018 مستوياتها المرتفعة حيث سجل خام القياس العالمى مزيج برنت نحو 77.40 دولار للبرميل، فيما نزلت أسعار النفط الأمريكى من أعلى مستوياتها فى ثلاث سنوات ونصف اليوم الخميس حيث بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى فى العقود الآجلة 72.42 دولار للبرميل، بانخفاض 34 سنتا أو 0.5 % عن التسوية السابقة، وفى الجلسة السابقة سجل الخام الأمريكى أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014 عند 73.06 دولار للبرميل.