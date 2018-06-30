مسيرة نسائية فلسطينية لبنانية في مارون الثلاثاء القادم

دعت (الهيئات النسائية الفلسطينية) للمشاركة في المسيرات النسائية الحاشدة بعنوان "فلسطينيات نحو العودة ورفضاً لصفقة القرن".

وحسب الهيئات النسائية ستكون المسيرة يوم الثلاثاء (٢٠١٨/٧/٣)، الساعة الرابعة والنصف عصرا في حديقة مارون الراس.

وتأتي هذه المسيرة رفضاً لصفقات العصر والمؤامرات التي تستهدف القضية الفلسطينية، ورفضاً للحصار الظالم على غزة الصامدة، وتحدياً للاحتلال وسياساته الاستيطانية والتوسعية في القدس والضفة وسائر أرض فلسطين. حديقة مارون الراس على حدود فلسطين الشمالية.

بالتزامن مع هذه المسيرة ، ستقام مسيرات وتجمعات نسوية في عديد من دول العالم ، من بينها : لبنان ، سوريا ، ماليزيا ، تونس ، الجزائر ، المغرب ، أمريكا ، البرازيل ، السويد ، إيطاليا وننتظر تأكيدات من دول أخرى .