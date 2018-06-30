وزير اسرائيلي: لو قتلنا أوائل مطلقي البالونات لانتهت موجة الارهاب

كتب ما يسمى بوزير التربية والتعليم الاسرائيلي "نفتالي بينيت" تغريدة تحريضية على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "توتير"، قال فيها: "لو كنا قتلنا منذ البداية المخربين الثلاثة الأوائل "مطلقي البالونات و الطائرات الحارقة" لكانت موجه الارهاب قد انتهت فوراً، وكنا قد منعنا 3000 اطلاق مقبل.

وأضاف بيبت: "كنا قد تعرضنا لادانه من اوروبا وماذا بعد ذلك .. كما قلت سابقاً ان ضبط النفس سوف يؤدي الى التصعيد. الوقت يمضي ويخلق معادلة، وهو ان يتم التعامل مع البالونات المتفجرة كما يتم التعامل مع صاروخ القسام. سوف استمر بالتمسك في موقفي حتى يتم تبنيه".