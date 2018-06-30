برنامج زيارات أهالي أسرى القدس لشهر تموز

أعلنت مؤسسة الصليب الأحمر، اليوم السبت، عن برنامج زيارات أهالي مدينة القدس المحتلة لأبنائهم الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر يوليو/ تموز المقبل.

وذكرت لجنة أهالي الأسرى والمعتقلين المقدسيين، أن زيارة الأسرى في سجني "عوفر وجلبوع" ستكون يومي 1و15/7، وفي سجون "مجدو" (أشبال وكبار) وهدريم والشارون-نساء" يومي 2 و16/7.

وأوضحت أن زيارة الأسرى في سجون "بئر السبع، الدامون-نساء"، نفحة" بتاريخ 4و18/7، سجن "عسقلان" 10 و24/7، "النقب"-الفوج الأول 11/7، "الرملة"-الفوج الثاني 15/7، سجن "ريمون" يومي 15و29/7، وسجن "النقب"-الفوج الثالث. 18/7.

وأشارت إلى أن الصليب الأحمر سوف يُسير خلال الشهر المقبل رحلتين لكل سجن.