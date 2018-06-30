نابلس: خلل كهربائي يقضى على 16000 دجاجة

تسبب خلل كهربائي بنفوق جميع الطيور بمزرعة للدواجن اللاحم في بلدة روجيب شرق نابلس، مما كبد أصحابها خسائر فادحة.

وقال أصحاب المزرعة حسام أبو عيشة وعامر حلبي، أن خللا أصاب التمديدات الداخلية لشبكة الكهرباء في المزرعة، أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عنها، وبالتالي توقف مراوح التبريد، وهو ما أدى إلى اختناق ونفوق جميع الدجاج الموجود بداخلها والذي يقدر عدده ب 16 ألف دجاجة.

وأضافا أن الدجاج كان في عمر كبير وناضج، حيث كانوا يستعدون لتسويقه، مما ضاعف حجم الخسائر.

وأشارا إلى أن هذه المزرعة المقامة في المناطق المصنفة (C) تعتاش عدد من العائلات من العمل المباشر بداخلها.