القناصة يغتالون أطفالاً.. أحدهم شهيد وآخر بترت ساقه وثلة جرحى..!

لم يعد خافياً على أحد، أن "إسرائيل" تمعن في استهداف المتظاهرين على الحدود الشرقية لقطاع غزة دون حسيب أو رقيب، والأخطر هو الاستهداف المتعمد للأطفال دون سن الـ16.

فـ"إسرائيل"، منذ بداية مسيرات العودة الكبرى في مارس الماضي، تتعمد قتل المتظاهرين المدنيين، وتصيبهم بجراح خطرة، فارتقى 135 شهيداً فيما أصيب أكثر من 15 ألف جريح، جلهم بجراح خطرة.

أما الأطفال، فوفقاً لإحصائية لوزارة الصحة، فقد اغتالت "إسرائيل" 16 طفلاً، آخرهم الشهيد ياسر أبو النجا، الذي أصيب برصاص متفجر في رأسه في مخيم العودة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

كما أصيب منذ بداية المسيرات 2525 طفلاً برصاص الاحتلال الحي والمتفجر وقنابل الغاز، كان آخرهم بالأمس إصابة الطفل محمد أبو حسين الذي بترت ساقه اليمنى نتيجة إصابته برصاص متفجر بشكل مباشر.

فقوات الاحتلال، بالأمس استهدفت جمعة من غزة للضفة في مسيرات العودة، فارتقى شهيداً من بينهم الطفل أبو النجا، وأصيب 415 بجراح مختلفة، واختناق بالغاز، حيث أن 11 طفل كانوا من بين المصابين، منهم المصاب أبو حسين الذي بترت ساقه.

مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي، داوود شهاب، اعتبر صورة الطفل الشهيد ياسر أبو النجا شاهد على إرهاب المحتل الغاصب، مؤكداً أن دماؤه الزكية لعنة ستلاحق كل المتخاذلين وكل أدعياء حقوق الانسان الذين يصمتون أمام هذا الارهاب وأمام آلة القتل التي يديرها الارهابي نتنياهو وحكومته المجرمة.

‏وشدد شهاب، على أن دماء الشهيد عصفور لن تضيع دماء محمد هدراً.

بدوره، قال الناطق باسم حماس حازم قاسم: "إن قتل الطفل 13 عاما على يد جنود الاحتلال يوجب التقدم بشكوى لمحكمة لاهاي ضد جرائم "اسرائيل".

‏ أضاف، أن تعمد الاحتلال قتل الأطفال المتظاهرين في مسيرات العودة وكسر الحصار السلمية، يؤكد ضرورة محاكمة قادة الاحتلال كمجرمي حرب أمام المحاكم الدولية".

المحامي صلاح عبد العاطي، عضو اللجنة القانونية التابعة للهيئة العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، أكد في تصريحٍ خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الاحتلال استهدف كافة المدنيين، في فعل يرقى لمستوى جرائم حرب، كونه يستخدم العنف وقواه المميتة، ولم يراع مبدأ التناسب والضرورة، ولم يراع أي من مبادئ حقوق الإنسان، وحقوق الطفل.

وأوضح عبد العاطي، أن الاحتلال يستخدم العنف المفرط بحق الأطفال، المحميين بحماية خاصة وفق القواعد الدولية ووفق قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، ووفق قواعد وأحكام اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الأول الملحق به، حماية الأطفال أثناء النزاع المسلح.

وشدد على أن الاحتلال ارتكب جرائم موصوفة، من خلال قتل وإصابة الأطفال، مشيراً إلى أن الاحتلال يتعمد استهداف النساء والأطفال والأطقم الطبية والصحفية، وممن لديهم حماية خاصة، تفرض على الاحتلال عدم استهدافهم، معتبراً ذلك جريمة حرب مركبة.

وكان منسق الأمم المتحدة الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، قد وصف في بيان سابق أعمال القنص "الإسرائيلية" بحق أطفال في غزة، بأنه أمر مخز، داعياً إلى إجراء تحقيق.

وقال ملادينوف، في تغريدة على حسابه في تويتر:"إطلاق النار على الأطفال أمر مخز.. كيف يساعد عملية السلام قتل طفل في غزة اليوم؟".





















