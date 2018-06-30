الحية : الاحتلال أصدر قراراً بقتل الاطفال ..وابو النجا يتعهد بالوفاء لدماء الشهداء

وحدت دماء الشهيد الطفل "ياسر أبو النجا" 14 عاماً الذي ارتقى برصاص الاحتلال الغادر خلال الجمعة الرابعة عشر لمسيرات العودة ، الفصائل الفلسطينية خلال مراسم تشييعه ظهر اليوم السبت في خانيونس .

صلاة الجنازة جمعت معظم قادة حركة حماس وبجوارهم قادة حركة فتح ومنهم "إبراهيم أبو النجا" احد افراد عائلة الشهيد لتتجلى اسمى صور الوحدة بين جميع افراد شعبنا ، في ظل مخططات الاحتلال لتمرير صفقة القرن وفرض مزيداً من الحصار العقوبات .

نائب رئيس حركة حماس في غزة د. خليل الحية أكد ان الاحتلال الإسرائيلي قتل الشهيد الطفل ياسر أبو النجا بقرار سياسي من حكومة الاحتلال , وخاصة بعد ان أصدر قادتها بإستهداف كافة المشاركين من مسيرات العودة بما فيهم الأطفال ، مؤكداً ان الاحتلال اصدر قراراً بقتل الأطفال .

وتساءل د. الحية عن مؤسسات التي تطالب بحماية الأطفال، عن دورها لما يجري بشأن أطفال غزة من قتل بدم بارد من الاحتلال دون أي ملاحقة او حساب .

وقال الشهيد ياسر اليوم انظم لقافلة روزان ومحمد أيوب والمسعف محمد موسى أبو حسنين ، مؤكداً ان شعبنا موحد على طريق فلسطين والقدس دماء ياسر وحدت شعبنا فهو يهتف ضد الاحتلال و انهاء الانقسام ، ودم ياسر يعطينا قوة في ملاحقة الاحتلال .

ومن جانبه عاهد القيادي في حركة فتح إبراهيم أبو النجا ، الشهيد ياسر وغيره من الشهداء الذين سالت دمائهم ، ان نبقى أوفياء لقدسنا ومقدستنا وان لا نتراجع عن دورنا كفلسطينيين .

وشدد على ضرورة مواصلة النضال وعدم السماح بتمرير مخططات ترامب وصفقة القرن , مؤكداً على ان تضحيات شعبنا لن تتوقف حتى نصلي في القدس عاصمة فلسطين.