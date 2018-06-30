سلطات إضافية لمشرفي مجموعات الواتس آب



منح تطبيق التراسل الفوري الأشهر "واتس آب"، سلطات إضافية لمشرفي المجموعات.

وكشفت تقارير صحفية عديدة عن أن "واتسآب" قررت منح سلطات إضافية للمشرفين على المجموعات على حساب الأعضاء داخل تلك المجموعات، وكذلك مدير ومؤسس المجموعة نفسها.

وقال موقع "وا بتيا إنفو" التقني المتخصص إن تحديث جديد من "واتسآب" يعمل على منح المشرفين سلطات إضافية، بحيث مكنتهم من منع أي مستخدم آخر من تغيير اسم أو موضوع أو معلومات المجموعة التي يدخلون فيها.

لكن التحديث الأخطر، وفقا لموقع "إكس دي أيه ديفلوبرز"، كان في منح المشرفين إمكانية حظر أي مستخدم من إرسال رسائل بعينها إلى المجموعة، وعدم رؤيته رسائل أخرى داخل المجموعة الموجودة على "واتسآب".

وأوضح أن المشرفين سيمكنهم إرسال رسائل بعينها داخل أي مجموعة يمكن أن يشاهدها فقط مؤسس ومدير المجموعة والمشرفين فقط في "واتسآب".