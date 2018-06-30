مصرع مواطنة بحادث دهس في بلدة سعير شرق الخليل

لقيت سيدة مصرعها، بعد تعرضها لحادث دهس في بلدة سعير شرق الخليل بالضفة المحتلة، فيما اوقفت الشرطة السائق وباشرت التحقيق في الحادث.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأن السيدة نهى جرادات (45 عاما)، تعرضت لحادث دهس في بلدة سعير واعلن الاطباء في المستشفى الاهلي عن وفاتها متأثرة بإصابتها الخطرة الليلة الماضية.

واضاف، ان التحقيقات الاولية تشير الى ان مركبة قامت بدهس السيدة جرادات، لافتا الى ان الشرطة تمكنت من ضبط المركبة واوقفت سائقها وباشر خبراء الحوادث التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.

واشارت التحقيقات الاولية ايضا الى ان سائق المركبة لا يحمل رخصة قيادة صادرة عن وزارة النقل والمواصلات.

ودعا العقيد ارزيقات، اولياء الامور والاهالي، منع أبنائهم من قيادة المركبات دون حصولهم على تدريبات قانونية للقيادة ورخصة قيادة صادرة عن وزارة النقل والمواصلات بعد خضوعهم للاختبارات الرسمية.