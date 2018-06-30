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طقس فلسطين: ارتفاع على درجات الحرارة

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 08:06 - 30 يونيو 2018
الطقس الطقس
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توقعت دائرة طقس فلسطين ان لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أدنى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس صيفياً عادياً في المناطق الجبلية، وحاراً نسبياً في باقي المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

اما يوم غداً فتوقعت دائرة طقس فلسطين ان يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس صيفياً عادياً في المناطق الجبلية، وحاراً نسبياً في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

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