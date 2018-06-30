"الفيسبوك" منبر لمناشدات جرحى العودة. أهكذا يُكافأ المُضحين؟

امتلأت صفحات الفيسبوك في الآونة الأخيرة بمناشدات جرحى العودة، الذين أصيبوا خلال المواجهات مع قوات الاحتلال عند حدود غزة، حيث يطالب هؤلاء الجرحى بتوفير العلاج اللازم لهم، و السفر للخارج لاستكمال العلاج.

شباب بعمر الزهور، أصبحوا معاقين، بعد أن بثرت أطرافهم، و لم يجدوا سوى عكاز يتكؤون عليه، و آخرون لا زالت جروحهم مفتوحة، و لم تشفى بعد، منهم من اضطر لمغادرة المشافي التي أعلنت افتقارها للدواء، بينما يرفض البعض منهم مغادرة المستشفى، إذ يرون أن وجودهم فيها أفضل بسبب سوء أوضاعهم الصحية، و لم يجدوا سبيلًا سوى الاستغاثة من أجل التدخل لانقاذهم و توفير العلاجات اللازمة، و تحويل الحالات التي تحتاج للعلاج في مستشفيات الخارج.

وتشهد المناطق الشرقية لمحافظات قطاع غزة الخمس مظاهرات سلمية شعبية منذ 30 مارس/آذار الماضي، حيث استشهد فيها أكثر من 130 متظاهرًا، وأصيب نحو 14 ألفًا بجروح مختلفة.

و تفتقر المرافق الصحية في القطاع الى الأدوية والمستهلكات الطبية الأساسية، حيث لم تتمكن المستشفيات من توفير الأدوية اللازمة للجرحى، الأمر الذي اضطر الكثير منهم لشراء الأدوية على حسابهم الشخصي، في ظل ظروف اقتصادية صعبة يعيشها ذويهم.

و هذه بعض من المناشدات التي نشرت خلال الأيام الماضية، من قبل نشطاء التواصل الاجتماعي، الذين استهجنوا التقصير الواضح بحق هؤلاء الجرحى الذين ضحوا بدمائهم و آلامهم في سبيل العودة و كسر الحصار عن قطاع غزة.













