مسؤول "اسرائيلي": الأمريكيون كرسوا لقائهم بنتنياهو حول غزة وليس "صفقة القرن"

كشف مسؤول اسرائيلي كبير بانه خلال الاجتماع المغلق الذي جرى قبل ايام بين رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو و أعضاء الوفد الامريكي غادر كوشنير وجايسون غرينبلتد، كرس الامريكيون جل الاجتماع حول الوضع الانساني في قطاع غزة وليس حول "صفقة القرن".

ووفقا للمسؤول، فإن الوفد الأمريكي يسعى لإقامة صندوق مالي دولي لإعادة اعمار قطاع غزة، حيث يكون الصندوق بإشراف المسؤول الاممي نيكولا ميلادينوف.

و وفقاً للقناة العاشرة العبرية، فإن الأمريكيين والأمم المتحدة حتى الآن فشلوا في تجنيد اموال من الدول المانحة لإعادة اعمار قطاع غزة.