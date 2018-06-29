اندلاع 15 حريقًا في مستوطنات غلاف غزة بفعل الطائرات والبالونات الحارقة

اندلع 15 حريقًا مساء اليوم الجمعة، في مناطق زراعية عدة بمستوطنات غلاف غزة نتيجة سقوط طائرات ورقية حارقة وبالونات أطلقت من قطاع غزة.

وقال موقع صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية إن البالونات الحارقة أطلقت من الحدود الشرقية لقطاع غزة منذ ساعات الصباح الأولى وسقطت في مستوطنات "كيسوفيم وبئيري ، وناحل عوز" و"أشكول".

ويأتي تصاعد الحرائق بعد أيام من إعلان جيش الاحتلال عن تطويره منظارًا خاصًا لتشخيص الطائرات الورقية الحارقة والبالونات الحرارية وإسقاطها عبر الرصاص.

وفي السياق، هدد رئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست "آفي ديختر" أن "الجيش مُصر على وقف ظاهرة الطائرات والبالونات الحارقة حتى لو كان الثمن الذهاب لعملية عسكرية جديدة".

في حين، نُقل عن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تهديده أمس أن "من يحاول جر "إسرائيل" للحرب على جبهة القطاع سيندم".