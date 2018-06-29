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شهاب: دماء الشهيد عصفور شاهد على إرهاب المحتل

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 20:23 - 29 يونيو 2018
داوود شهاب ‫(1)‬.JPG داوود شهاب ‫(1)‬.JPG
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أكد مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي، داوود شهاب أنه هذه جمعة أخرى من مسيرات العودة يثبت فيها الشعب الفلسطيني اصراره وعزمه على مواصلة النضال والمقاومة

و أشاد شهاب بهذه العزيمة التي يتسلح بها الشباب الثائر ستقودنا إلى الانتصار بإذن الله ، مؤكداً بأن الضفة الأبية مكون أساسي لهذه المسيرات

و في سياق منفصل، قال شهاب إن صورة الطفل الشهيد محمد عصفور شاهد على إرهاب المحتل الغاصب ، مؤكداً أن دماؤه  الزكية لعنة ستلاحق كل المتخاذلين وكل أدعياء حقوق الانسان الذين يصمتون أمام هذا الارهاب وأمام آلة القتل التي يديرها الارهابي نتنياهو وحكومته  المجرمة.

‏و أكد أن دماء الشهيد عصفور لن تضيع دماء محمد هدرا.

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