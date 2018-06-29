شهاب: دماء الشهيد عصفور شاهد على إرهاب المحتل

أكد مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي، داوود شهاب أنه هذه جمعة أخرى من مسيرات العودة يثبت فيها الشعب الفلسطيني اصراره وعزمه على مواصلة النضال والمقاومة

و أشاد شهاب بهذه العزيمة التي يتسلح بها الشباب الثائر ستقودنا إلى الانتصار بإذن الله ، مؤكداً بأن الضفة الأبية مكون أساسي لهذه المسيرات

و في سياق منفصل، قال شهاب إن صورة الطفل الشهيد محمد عصفور شاهد على إرهاب المحتل الغاصب ، مؤكداً أن دماؤه الزكية لعنة ستلاحق كل المتخاذلين وكل أدعياء حقوق الانسان الذين يصمتون أمام هذا الارهاب وأمام آلة القتل التي يديرها الارهابي نتنياهو وحكومته المجرمة.

‏و أكد أن دماء الشهيد عصفور لن تضيع دماء محمد هدرا.