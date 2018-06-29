الهيئة الوطنية تدعو للمشاركة في جمعة "موحدون من اجل اسقاط الصفقة وكسر الحصار"

أعلنت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار انتهاء فعالية جمعة (من غزه الى الضفة ؛ وحده دم ومصير مشترك) و التي نظمتها اليوم عند حدود قطاع غزة.

و أشادت الهيئة بالمشاركة الفاعلة في المسيرة التي نظمتها للأسبوع الرابع عشر على التوالي للتأكيد على وحده الشعب - والارض – والقضية- ووحده الهدف -ووحده الدم والمصير في مواجهة عدو مجرم ، خرجتم في غزه البطولة والضفة الصامدة -وحيفا الثبات ، وفي مخيمات اللجوء وفي كل اماكن الشتات.

و أكدت على وحدة الموقف الفلسطيني في وجه ما يسمى بصفقة القرن التي تسعى اداره ترامب الى تسويقها في المنطقة العربية والعالم الاسلامي كمدخل لتصفية القضية وخلق عدو بديل او ملهاة للعرب لينشغلوا به بدلا عن العدو الاساسي و الوحيد؛ العدو الصهيوني.

و دعت الهيئة في ختام فعالية " جمعة من غزه الى الضفة" للمشاركة في الفعالية القادمة في6-7-2018 بجمعة ( موحدون من اجل اسقاط الصفقة وكسر الحصار ) تأكيدا على رفض شعبنا كل المحاولات الأمريكية والصهيونية و بعض المطبعين العرب، و تأكيداً على ان القدس مهما بدلوا في عناوينها –او مواقع سفاراتهم- ستبقى عاصمتنا الأبدية- بمقدساتها لإسلاميه والمسيحية.

و جددت الهيئة تأكيدها الوطني الصارم على رفض و مواجهة كل محاولات تصفيه القضية الفلسطينية- او الالتفاف على حقنا في العودة اليها – تحت اي عناوين او مسميات –او حلول تنتقص من هذا الحق و استمرار الحصار الظالم على اهلنا في غزه، مطالبة بإنهائه فورا ,موجهة شكرها للشقيقة مصر على فتحها لمعبر رفح البري في الفترة السابقة امام جرحى شعبنا وحركة المواطنين بغزة –مطالبين بفتحه بشكل دائم.

و أكدت الهيئة الوطنية على استمرار مسيرا العودة وكسر الحصار كأداة نضال جماهيرية قوية في مواجهة صمت العالم عن حقوقنا ومعاناتنا وعن الجرائم المرتكبة بحق شعبنا الاعزل في مواجهة الاحتلال الصهيوني .

كما أكدت على سلمية مسيرات العودة رغم المحاولات المتكررة من قبل الاحتلال لتشويه صورة هذه المسيرات الجماهيرية واستمرار القصف الليلي على غزة لإخافة الناس وصرفهم عن المشاركة فيها.