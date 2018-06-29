متظاهرون يرفعون صور الأمين العام للجهاد في كافة مخيمات العودة

رفع متظاهرون فلسطينيون اليوم، صور الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الدكتور رمضان عبدالله شلح، خلال مشاركتهم في المسيرة التي دعت لها الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، في كافة مخيمات العودة في قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا، أن المئات من الشبان رفعوا صور القادة "الشقاقي وشلح"، ومنهم من أطلقوها بالبالونات على الاحتلال الإسرائيلي.

وفي هذا السياق أوضح القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل "أبو طارق" الذي تواجد على الحدود ورفع صور الدكتور الشقاقي، أن هذه البالونات الإبداعية من أصحابها طارت إلى بلادنا المحتلة عام 48، وهي تأكيد على وفاء الشعب الفلسطيني لقادته العظماء الذين وضعوا القضية الفلسطينية على بر العالم العربي والإسلامي، لتقول للمسلمين والعرب بأن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للامة، وتأكيداً على أن دماء الشهداء القادة العظام، دم الشهيد د. فتحي الشقاقي الذي كان رجلاً استثنائيا في زمن استثنائي، كادت تضيع تفاصيل القضية الفلسطينية، لكنه أعاد للقضية الفلسطينية حضورها كما هي مسيرة العودة الكبرى اليوم التي ينطلق فيها جماهير شعبنا أطفالا ونساء وشيوخاً وضعت القضية الفلسطينية على طاولة العالم، وطاولة العرب والمسلمين وتلاها اليوم مسيرة العودة الكبرى مع ذكرى الشهيد الدكتور فتحي الشقاقي ومع فكر الشقاقي ومسيرته الجهادية التي أراد أن تظل شعلة المواجهة متقدة على ارض فلسطين في مواجهة العدو.

وأكد أن استمرار مسيرة العودة الكبرى كما كانت انتفاضة الحجارة في 87، وانتفاضة ال 2000 إنما هي ثمرة طبيعية، لذلك الفكر الجهادي الذي جاء به الدكتور فتحي الشقاقي والذي عمده بدمائه وأكد أن مسيرة الشعب النضالي مستمرة برغم التضحيات الجسام التي قدمها الشعب الفلسطيني.

وأضاف، أن رفع الشبان لصور القائد الدكتور رمضان عبدالله شلح الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي وإطلاقها بالبالونات في الهواء، إنما هو تأكيد على حيوية الشعب وعلى أن عطاء الدكتور رمضان في المسيرة الجهادية التي كانت ذخرا قويا للمسيرة النضالية للشعب الفلسطيني، أن الشعب لا يمكن أن ينسى قادته أبداً وهو عندما يرفع صورة الدكتور رمضان إنما وفاء لهذا العطاء وهذا الفكر الذي قدمه الدكتور عبدالله، وكان امتداداً طبيعياً لذلك العطاء الذي أمده به الدكتور الشقاقي.

كما ان هذه البالونات التي حملت صور الأمين العام رمضان عبدالله، كانت تحمل الدعاء والمناجاة لله سبحانه أن يسرع في شفائه ليعود شعلة لا تنطفئ في عطائها من أجل التأكيد على استمرار روح المقاومة لدى الدكتور "رمضان" كما هي لدى أبناء الشعب أطفالا ونساء وشيوخاً.

























