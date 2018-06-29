"إسرائيل" تطالب السلطة الفلسطينية بدفع تعويضات للعملاء

أصدرت محكمة الاحتلال في القدس أمس، قراراً يلزم السلطة الفلسطينية بدفع تعويضات لعملاء تعاونوا مع "إسرائيل" قبل سنوات.

وبحسب القرار سيخصم مبلغ 13.2 مليون شيكل من أموال الضرائب التي تحولها "إسرائيل" لخزينة السلطة، وستدفع هذه الأموال كتعويضات لـ 52 عميلاً تعرضوا للاعتقال والتعذيب القاسي في سجون الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

ووفقاً لتلفزيون (i24news) الإسرائيلي فقد أكد قاضي المحكمة أن هذه المبالغ تعتبر تعويضات أولية مقابل أيام السجن فقط، وسيتبعها قرارات بتعويضات أخرى مقابل التعذيب الذي تعرض له العملاء على أيدي الأجهزة الأمنية.

وحسب التلفزيون الإسرائيلي، فقد قدم 52 فلسطينياً من جميع أنحاء الضفة الغربية، دعاوى إلى المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس، ضد السلطة الفلسطينية، وذلك لأنها "حبستهم دون إذن محكمة، وعذّبتهم بشبهة التخابر مع إسرائيل"، لتقبل المحكمة ادعاءاتهم في إبريل / نيسان في العام 2017 الماضي.

وبناء على ذلك الحكم، طلب هؤلاء من المحكمة، إجبار السلطة الفلسطينية دفع 15 ألف شيقلا لكل واحد منهم، لقاء كل يوم قضاه في السجن، لترفض المحكمة ذلك، وتفرض على السلطة دفع 422 شيقلا فقط، لكل سجين عن كل يوم. ومجموع ما ستدفعه السلطة لمقدمي الدعوى هو 13.2 مليون شيقل.