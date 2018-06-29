عباس زكي: أطفال فلسطين هم النبلاء في ظل استسلام المنطقة لمسيرة الصهاينة

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي، أن الشعب الفلسطيني متقدم على قيادته، وأنه في ظل استسلام المنطقة لمسيرة الصهاينة والأمريكان، فإن النبلاء هم أطفال فلسطين بعنادهم وقوتهم في المواصلة والتحدي غير آبهين بحجم التضحيات.

ووجه التحية لشعب غزة العزة والبطولة والشرف ولكل المنتفضين في الضفة على الحواجز ليؤكدوا مجددا أن وحدة هذا الشعب وبوصلته نحو تحرير الوطن والحرية والديمقراطية والمستقبل الأفضل والتي لا يمكن أن يقايض عليها مهما بلغ الذكاء والدبلوماسية والضغوط المحلية أو الدولية.

وأكد على أن المستقبل ليس لأصحاب الامتيازات الذين أصبحوا عبئا على الوطن بل الذين الآن يرسمون خارطة فلسطين عبر هذه المواجهات الساخنة ويصنعون الحرائق بالطائرات الورقية ويلقنون العدو درساً بأنه يمتلك كل الأسلحة ولكن في النهاية الشباب يستشهدون دون أن يستسلمون.

وقال لن يكون هناك رفعة وعودة في ظل القسمة والعقم في عقل القيادات التي استمرأت الكرسي وغيبت دور هذا الشعب العظيم.

وشدد على أن هذه المسيرات التي تخرج في وجه الاحتلال على حدود غزة، ستفرض وحدة حقيقية بعد أن استعصت خلال السنوات العجاف الماضية.