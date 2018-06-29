عدد جديد من "كابيتال غازيت" بعد "مذبحة الصحفيين"

حرصت صحيفة "كابيتال غازيت"، التي تصدر في أنابوليس، بولاية ماريلاند الأميركية، وتعرضت لهجوم أسفر عن خمسة قتلى الخميس، على صدورها الجمعة، تاركة صفحتها المخصصة لمقالات الرأي فارغة، تكريما للضحايا.

وبدلا من المقالات المألوفة، كتبت الصحيفة "يعجز الكلام عن الوصف"، غداة إطلاق نار قام به في قاعة التحرير رجل في 38 من العمر، كانت لديه خلافات ونزاعات قضائية مع صحيفة المدينة التي تبعد ساعة عن واشنطن.

وكتبت الصحيفة، أيضا تحت أسماء القتلى الخمسة، وهم أربعة صحافيين وموظفة تسويق، "غدا، ستعود هذه الصفحة إلى هدفها الأصلي الذي يقضي بعرض الآراء المستنيرة على قرائنا".

وبين القتلى جيرالد فيشمن، المسؤول عن صفحة مقالات الرأي، وكان في 61 من العمر.