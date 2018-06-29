وزير النفط الإيراني: لو صدّرنا 4 ملايين برميل لما فرضت أمريكا عقوبات

قال وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، إنه لو تمكنت بلاده من تصدير 4 ملايين برميل من النفط يوميًا، لما كان بمقدور الولايات المتحدة فرض عقوبات عليها.

وأشار زنغنه، في تصريح صحفي اليوم الجمعة، إن وزارته كانت ستوقع اتفاقيات جديدة مع شركة "توتال" الفرنسية لو لم تؤجل بعض مشاريعها، وأن ذلك يشكل ضربة قوية على الخطط الأمريكية بشأن فرض العقوبات على إيران.

واستبعد زنغنه حصول "توتال" استثناء من العقوبات الأمريكية من أجل مواصلة استثماراتها الكبيرة في مجال النفط بإيران.

وأوضح أن الشركة الفرنسية نفّذت استثمارات بقيمة 60 مليون دولار في "حقل بارس الجنوبي"، وإنه في حال توقف الاستثمارات ستحل محلها شركة النفط الصينية.

وفي 8 مايو/أيار الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق الذي يقيّد البرنامج النووي الإيراني في الاستخدامات السلمية مقابل رفع العقوبات الغربية عنها.

كما أعلن ترامب إعادة العمل بالعقوبات الاقتصادية على طهران والشركات والكيانات التي تتعامل معها.

وكان وزير الخزانة الأمريكي، ستيف منوشين قال في وقت سابق، إن العقوبات على طهران ستُطبق مجددًا خلال فترة زمنية تتراوح بين 90 و180 يومًا.