قبها: غزة ترد عمليًا على مزاعم الانفصال

قال وزير الأسرى الأسبق وصفي قبها يوم الجمعة إن قطاع غزة "يرد بالقول والعمل على المزاعم والادعاءات التي تروج لمشاريع الانفصال"، مشيدًا بشعار "من غزة إلى الضفة.. وحدة دم ومصير مشترك"، الذي أطلقته الهيئة العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار على فعاليات اليوم.

وذكر قبها في تصريح صحفي أن "غزة تؤكد عبر رفعها هذا الشعار على وحدة الدم والمصير بين جميع مكونات شعبنا وأماكن تواجده".

وأضاف أن "صرخة أهلنا في غزة اليوم موجهة إلى قيادة السلطة الفلسطينية بضرورة رفع يدها عن شعبنا في الضفة، وتركه يواجه مخططات الاحتلال في الاستيلاء والاستيطان والتهويد".

وتابع "نستغرب من تأكيد قيادة السلطة معارضتها لصفقة القرن بينما تمارس على الأرض ما يؤكد أنها جزء من هذه الصفقة".

ولفت إلى أن "منع الجماهير من مقاومة الاحتلال ومواجهته شعبيًا دليل على أن معارضة السلطة للصفقة نظريًا فقط لا غير"، على حد تعبيره.

ودعا قبها إلى "ضرورة التقاط هذا الإجماع الفلسطيني على المقاومة الشعبية، وإطلاق العنان لشعبنا في ممارستها باعتبارها حقًا مشروعًا وضرورة وطنية في ظل مؤامرات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على القدس والقضية".

ويشارك الفلسطينيون اليوم في الجمعة الـ14 لمسيرة العودة الكبرى بعنوان "من غزة إلى الضفة.. دم واحد ومصير مشترك"، بفعاليات في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار جماهير الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة والقدس والداخل إلى أوسع مشاركة بهذه الجمعة.

وقالت الهيئة في بيان لها إن المسيرة تأتي "تأكيدًا على وحدة شعبنا في كافة أماكن تواجده، ووحدة الدم والمصير المشترك في مواجهة المؤامرات التصفوية للقضية الفلسطينية".