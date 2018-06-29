تحويل خدمات الولادة من مشفى الشفاء للمشافي الأهلية

اعتبر د. عبد اللطيف الحاج مدير عام المستشفيات أن مشروع إنشاء مستشفى الولادة الجديد سيشكل خطوة نوعية على خارطة تقديم خدمات النساء والولادة في محافظة غزة، وأشار د. الحاج إلى أن الوزارة شرعت بالبدء في تنفيذ الاجراءات العملية تدشينا للمرحلة الأولى من المشروع، كما وأكد د. الحاج أن هذه الخطوة تأتي بعد إتمام كافة الاجراءات الفنية والهندسية للمشروع والذي سينفذ برعاية ودعم كريم من دولة الكويت الشقيقة.

وأشار د. الحاج الى أن الوزارة وقعت مع عدد من المؤسسات الصحية الاهلية بروتوكولات تعاون وعقود لشراء خدمات الولادة الآمنة للسيدات الحوامل في مدينة غزة حيث يتم تقديم الخدمات من خلال نظام التامين الصحي منذ الاحد الماضي في مستشفى الخدمة العامة، وجمعية أصدقاء المريض ومستشفى الصحابة ومستشفى الكرامة في مدينة غزة، كما تقدم خدمات الولادة أيضاً في مستشفى كمال عدوان بمحافظة شمال غزة، إضافة إلى مستشفى الأهلي العربي بغزة والتي تقدم خدمات الولادة الآمنة حالياً من خلال برنامج شراء الخدمة بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الانروا)، منوها إلى أن المبنى الشرقي من مستشفى الولادة بمجمع الشفاء الطبي سيخصص لمراجعة الحالات الخطرة التي تحتاج إلى متابعة سريرية خلال فترة الحمل.