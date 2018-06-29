اندلاع مواجهات في مناطق متفرقة بالضفة

اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطيني وقوات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الجمعة، في مناطق عدة من الضفة الغربية المحتلة.

ففي مدينة رام الله، اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي على المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

وفي مدينة الخليل، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي في بلدة باب الزاوية وسط المدينة دون وقوع اصابات.

وفي مدينة نابلس، فقد أقدم المستوطنون على مهاجمة الشبان الفلسطينيين بالحجارة أثناء محاولتم إطفاء الحريق الذي تم إشعاله في أراضي المواطنين ببلدة بيت فوريك شرقي المدينة.