الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته الاقتصادية على روسيا ستة أشهر

قرر الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا، وذلك لدورها في زعزعة الاستقرار في أوكرانيا.

وقال مسؤول أوروبي رفيع، فضل عدم الكشف عن اسمه، إن الاتحاد الأوروبي قرر تمديد العقوبات الاقتصادية على روسيا لمدة ستة أشهر، بسبب زعزعتها استقرار أوكرانيا.

وتشهد العلاقات بين روسيا وأوكرانيا توترًا شديدًا، منذ قيام موسكو في 18 مارس 2014، بانتزاع السيادة على القرم من أوكرانيا، عقب استفتاء من جانب واحد، وهو ما رفضته كييف والمجتمع الدولي، وتم فرض عقوبات أمريكية وأوروبية على موسكو.

ويمدد الاتحاد الأوروبي عقوباته المفروضة على روسيا كل ستة أشهر.

ومنذ ضم القرم، اشتكت أقلية التتار في المنطقة من القمع، بما في ذلك الاعتقالات والاحتجازات التعسفية.

وطالب البرلمان الأوروبي، في وقت سابق، روسيا بوقف الظلم الممارس بحق التتار في شبه جزيرة القرم.