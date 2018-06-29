"مشروع جديد" يمهد لتوحيد الكوريتين

توصلت الكوريتان، الخميس، إلى اتفاق ينص على إجراء دراسة مشتركة تهدف إلى تحديث وربط الطريق البري الذي يمر عبر حدود البلدين.

ويأتي ذلك في إطار جهود تنفيذ الاتفاقيات، التي تم التوصل إليها في اجتماع القمة بين قيادتي الكوريتين مؤخرا، وفق ما ذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء في كوريا الجنوبية.

واتفق الجانبان على تحديث الطريق، الذي يربط بين مدينتي "كيسونغ" و"بيونغ يانغ" بالجزء الشمالي للطريق الذي يصل بين الكوريتين والذي يقع بالإقليم الغربي لشبه الجزيرة الكورية.

كما اتفقا على تحديث الجزء الثاني من الطريق، الذي يربط بين مدينتي "وونسان" و"كوسونغ"، الذي يمر عبر حدودهما الشرقية.

وتم التوصل إلى الاتفاق أثناء مباحثات العمل الرسمية، التي جرى عقدها بين الوفود الرسمية للكوريتين بقرية الهدنة الحدودية "بانمونغوم".

وناقشت المباحثات القضايا ذات الصلة بالتعاون بين الجانبين حول مشروعات إنشاء الطرق.