ديختر: سنوقف الطائرات الحارقة حتى لو كلفنا ذلك حربا جديدة

صرح رئيس لجنة الخارجية والأمن بالكنيست، والرئيس السابق لجهاز الشاباك، آفي ديختر، أنّ "إسرائيل" ستعمل على إنهاء ظاهرة الطائرات الورقية الحارقة، حتى لو كلفها ذلك القيام بحملة عسكرية جديدة ضد قطاع غزة.

ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية، صباح اليوم الجمعة، عن ديختر قوله: "إن حماس تدرك جيدا، مدى قوة "إسرائيل"، وتعرف أن قوتنا العسكرية أكبر بكثير من قدراتها العسكرية".

وأضاف: "إسرائيل لا تسعى للحرب، والأوضاع معقدة جداً بالجنوب، لكن على "إسرائيل" دراسة كافة الاحتمالات".

وأوضح ديختر، "أن إسرائيل يجب أن تجد حلا لوقف ظاهرة الطائرات الورقية الحارقة وبسرعة، حتى لو كان هذا الحل عبر حملة عسكرية جديدة في قطاع غزة".