الاتحاد الاوروبي يقرر تشديد الاجراءات لوقف استقبال المهاجرين من تركيا وليبيا

قرر الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، على تشديد الإجراءات لمنع المهاجرين القادمين من تركيا وليبيا من دخول الدول الأوروبية وإعادتهم إلى الدول التي وصلوا عن طريقها.

وكان رؤساء دول الاتحاد الأوروبي عقدوا اجتماعاً أمس في العاصمة البلجيكية بروكسل استمر نحو 10 ساعات، واتفقوا على 12 بنداً بشأن وقف الهجرة إلى بلادهم بزعم تهديدهم لأمن دول الاتحاد الأوروبي.

ومن بين البنود التي اتفقت عليها دول الاتحاد الأوروبي إعادة المهاجريين الذين وصلوا إلى أوروبا بشكل غير قانوني واعادتهم إلى البلاد التي أتوا منها، إضافة إلى تخصيص دعم مالي للدول الأوروبية التي تعتبر أولى محطات المهاجرين من بينهم "إيطاليا".

وأكد البيان الختامي لدول الاتحاد الأوروبي على ضرورة ضبط الحدود الاوروبية بشكل أكثر حزماً، فالهجرة غير الشرعية بمثابة تهديد ليس لدولة واحدة بل لكل الدول الأوروبية".

واشار الرؤساء الأوروبيون إلى أنهم عاقدون العزم لمنع هجرة كبيرة لدول أوروبا ووقف استقبال المهاجرين من ليبيا وتركيا، إضافة إلى اتخاذ خطوات قانونية وادارية ضد المهاجرين الذين يحاولون التسلل للبلاد الأوروبية".