ديختر: الطريق لوقف إطلاق الطائرات والبالونات الحارقة هي الحرب ضد غزة

أكد رئيس جهاز الشاباك الاسبق افي ديختر، ورئيس لجنة الخارجية والامن في الكنيست الإسرائيلي، أن وقف إطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة تجاه المستوطنات المحاذية لقطاع غزة تكون عن طريق بشن عملية عسكرية ضد القطاع.

وقال ديختر وفقاً لصحيفة معاريف العبرية اليوم الجمعة: "الوضع بين "إسرائيل" وقطاع غزة يغلب عليه المشاكل ويقلقنا كثيراً، ولكن على "إسرائيل" أن تحسب حسابتها بعد أن حرقت البالونات الحارقة حقول مغلف غزة".

وأضاف: ""إسرائيل" لن تسمح للطائرات الورقية للاستمرار وسنجد الطريق لوقف تلك الظاهرة حتى لو كان الثمن حربا أخرى على قطاع غزة، فلا يوجد مشكلة لدي حركة حماس للاستمرار في حرق حقول "مغلف غزة" أو لحرق البشر"، مشيراً إلى أن الدم "الإسرائيلي" لا قيمة له في نظر حماس ونحن لن نسمح لهم بفعل ذلك".