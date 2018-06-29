ظريف مخاطبا بومبيو: إذا كان بيتك من زجاج..!

رد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على تصريحات نظيره الأمريكي مايك بومبيو الأخيرة حول إيران، مستحضرا المثل الشهير القائل: إذا كان بيتك من زجاج فلا تلقي على الناس الحجارة".

وذكرت وكالة أنباء "مهر" أن ظريف انتقد السياسات الأمريكية الإقليمية، ونصح واشنطن أن تهتم بمشاكلها الاقتصادية عوض البحث عن مغامرات خارجية.

ورد وزير الخارجية الإيراني على بومبيو بنفس الحجج قائلا "إن الولايات المتحدة تقوم بإهدار موارد مواطنيها، سواء عبر المغامرات في العراق وأفغانستان، أو عبر الدعم المفتوح لإسرائيل والأنظمة الراعية للإرهاب، أو عبر توسيع ترسانتها النووية باهظة الثمن، الأمر الذي يزيد من متاعب الشعب الأمريكي".

ومضى وزير الخارجية الإيراني في هذا السياق قائلا: "كما قلت فيما سبق فإن استمرار المظاهرات خلال الأسبوع الأخير داخل الولايات المتحدة وعلى الحدود وفي السجون وفي العاصمة واشنطن وفي جميع الولايات الأمريكية الخمسين ليس مفاجئا لأي أحد، إذ أن مطالب الشعب الأمريكي هي أن على ساستهم إشراكهم في ثروات البلاد وان يلبوا مطالبهم المشروعة لكي لا يبقى 40 مليون أمريكي في أغنى بلد بالعالم يعيشون تحت خط الفقر".

وأدان ظريف ما وصفها بـ"التكتيكات غير المجدية للإدارة الأمريكية في القمع واعتقال المعترضين وعزل أسر المهاجرين ووضع أبنائهم داخل أقفاص وتجاهل يأس الشعب الأمريكي، فالشعب الأمريكي تعب من الفساد وغياب العدل والكفاءة عند قادته".