السيسي يؤكد دعم مصر للمبادرات الدولية بشأن فلسطين على أساس حل الدولتين

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، دعم مصر للجهود والمبادرات الدولية الرامية للتوصل إلى تسوية "عادلة وشاملة"، وذلك طبقا للمرجعيات الدولية المتفق عليها، وعلى أساس حل الدولتين وفقاً لحدود 1967، يكون فيه الجزء الشرقي من مدينة القدس عاصمة لدولة فلسطين.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي اليوم جان إيف لودريان وزير خارجية فرنسا، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية، بالإضافة إلى السفير الفرنسي بالقاهرة.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية: "إن وزير خارجية فرنسا نقل إلى الرئيس تحيات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤكداً اعتزاز بلاده بالعلاقات الوطيدة والمتميزة التي تربطها بمصر، باعتبارها إحدى ركائز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، والحرص على دعم تلك العلاقات بما يضمن تعزيز الشراكة القائمة بين البلدين وتطويرها على مختلف الأصعدة.