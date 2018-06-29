الغزيون يستعدون لجمعة من "غزة إلى الضفة وحدة دم ومصير مشترك"

يستعد الغزيون، اليوم الجمعة لـ"جمعة من غزة إلى الضفة وحدة دم ومصير مشترك"، ضمن فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار عن قطاع غزة والتي انطلقت منذ الثلاثين من آذار الماضي على طول السياج الزائل بين غزة والأراضي المحتلة.

ودعت الهيئة الوطنية لمخيمات مسيرات العودة وكسر الحصار، سكان القطاع للمشاركة الواسعة في جمعة من "غزة إلى الضفة وحدة دم ومصير مشترك"، الساعة الرابعة والنصف عصراً.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن تسمية الجمعة بهذا الاسم "من غزة إلى الضفة وحدة دم ومصير مشترك"، يأتي "تأكيداً على وحدة شعبنا في كافة أماكن تواجده ووحدة الدم والمصير المشترك في مواجهة المؤامرات التصفوية للقضية الفلسطينية".

وطالبت الهيئة المواطنين بالتوجه الى مخيمات العودة شرق غزة، مؤكدة على سلمية المسيرة وجماهيريتها وعلى استمرارها حتى تحقق اهدافها التي انطلقت من اجلها وهي حماية حقنا في العودة إلى فلسطين وكسر الحصار الظالم عن غزة ورفضا لصفقة القرن الامريكية وما يسمى بالوطن البديل عن فلسطين.

ومنذ انطلاق مسيرات العودة وكسر الحصار استشهد 131 مواطناً وأصيب نحو 15 ألف بجراح مختلفة دون أن يشكلوا أي خطراً على جنود الاحتلال "الإسرائيلي" التي واجهات انتقادات شديدة من قبل الأمم المتحدة لاستخدام جنودها القوة المفرطة في فض المظاهرات السلمية على حدود القطاع.