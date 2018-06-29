مستوطنون يدنسون مقامات كفل حارس بسلفيت

اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" مع المستوطنين الليلة الماضية، وفجر اليوم الجمعة، بلدة كفل حارس شمال سلفيت بهدف تأدية طقوس تلمودية.

وقالت مصادر محلية من البلدة: "إن المستوطنين دنسوا مقامات إسلامية وسط البلدة مع ساعات الفجر في غير المواعيد المعهودة".

وأفادت المصادر بأن المستوطنين انسحبوا مباشرة باتجاه مستوطنة "اريئل" بعد انتهاء توافدهم وتأديتهم طقوس دينية داخل المقامات الإسلامية.

ويتعمد المستوطنون اقتحام مقامات كفل حارس وتدنيس ثلاث مقامات فيها بحماية قوات الاحتلال، إلا أنهم أحيانا يقتحمون دون تواجد تلك القوات.