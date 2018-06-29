الاحتلال يحرم عبيدات للمرة الثالثة من الاحتفال بتخرج أبنائه من الجامعات

حُرم الكاتب راسم عبيدات للمرة الثالثة من حضور حفل تخرج أبنائه من الجامعات الفلسطينية بالضفة المحتلة بسبب قرار محكمة الاحتلال "الإسرائيلي" القاضي بإخضاعه للحبس المنزلي لمدة أسبوع.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت في 20 حزيران الماضي، الكاتب عبيدات (59 عاماً) وآخرين خلال مشاركتهم في حفل بمناسبة اليوم الوطني لروسيا، في مدينة القدس المحتلة، وأصدرت محكمة الاحتلال مجموعة قرارات بحق راسم تضمنت إخضاعه للحبس المنزلة مدة أسبوع، وإجباره على دفع غرامة مالية والتوقيع على كفالة، إضافة لقرار آخر يتضمن منعه من التحدث مع مجموعة أشخاص وضعت أسمائهم في قائمة قدمت إليه.

وكان عبيدات حُرم من حضور حفل تخرج ابنه شادي قبل تسعة سنوات من جامعة بيت لحم، وتخرج ابنه مالك من الجامعة العربية الأمريكية وذلك بإصدار قرارات حبس منزلي بحقه خلال تلك الفترة.

ويقول عبيدات: "إن قرار الاحتلال الصادر بحقه يأتي في سياق ملاحقة الشخصيات الفلسطينية في مدينة القدس ومنعها إقامة الأنشطة والفعاليات الاجتماعية والسياسية التي يقيمها الفلسطينيون في المدينة بهدف تهويدها والسيطرة عليها وذلك بعد القرار الأمريكي الذي تضمن اعترافاً بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال ونقل سفارته إليها"، مؤكداً أن هذه حرب شاملة تشن على مدينة القدس وحقها.

وأضاف أن القرار الصادر بحقه تضمن ما هو أبعد من الحبس المنزلي، إذ فرض عليه عدم المشاركة في أي فعالية لمدة 30 يوماً، عدم التحدث مع مجموعة من الأشخاص لمدة 40 يوماً، إضافة لدفع غرامة مالية بقيمة 1500 شيقل، والتوقيع على كفالة مالية بقيمة خمسة آلاف شيقل.