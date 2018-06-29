الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

توقعت دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية، أن يكون الجو اليوم الجمعة، صيفياً عادياً وغائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

أما غداً السبت فتوقعت الأرصاد أن يكون الجو صيفياً عادياً وغائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الاحد القادم يكون الجو صيفياً عادياً وصافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.