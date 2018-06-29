لجنة التأمين الصحي في نقابة المحامين تعقد اجتماعها الأول

عقدت لجنة التأمين الصحي في نقابة المحامين اجتماعها الأول يوم أمس بحضور نقيب المحامين المحامي جواد عبيدات وكافة اعضاء اللجنة التي تم تشكيلها في الجلسة رقم 7 بتاريخ 20/06/2018 من المحامين الذين يعملون في مجال التامين وهم: المحامي اسماعيل حسين، المحامي سعد سليم، المحامي فريد باكير، المحامية رنا راحيل، المحامي لؤي أبو جابر، المحامي يوسف بختان، المحامي مازن عوض.

وقامت اللجنة بوضع آليات تطبيق نظام التأمين الصحي الذي أقرته الهيئة العامة في اجتماعها بتاريخ 04/04/2018 اذ سيبدأ الالتزام بالصاق الطوابع المنصوص عليها في نظام التأمين الصحي وتعبئة نماذج الاشتراك اعتبارا من تاريخ 01/07/2018 راجين من كافة الزميلات والزملاء الأفاضل الالتزام بتنفيذ هذا النظام، وسيتم اصدار كافة التعاميم المتعلقة بآليات التنفيذ لهذا النظام.

