الاحتلال يوصي بتوسيع مساحة الصيد في بحر غزة إلى 12 ميلا

قدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقترحًا للقيادة السياسية، يتضمن توسعة مساحة الصيد في بحر غزة إلى 12 ميلًا.

وأفاد موقع "ريشت كان" العبري، مساء اليوم الخميس، بأن الجيش أوصى بأن تقدم القيادة السياسية المزيد من التنازلات لصالح قطاع غزة وزيادة مساحة الصيد للفلسطينيين".

وأضاف الموقع:" هناك مقترح لتوسيع مساحة الصيد حتى 12 ميلا، وإذا تمت الموافقة على هذه المبادرة فستكون أكبر مسافة تسمح بها إسرائيل لسكان غزة".

وتابع:" التبرير المقدم إلى الوزراء هي أن توسيع منطقة الصيد سيجعل من الممكن تحسين الوضع الاقتصادي في غزة حتى لو قليلا وهذا سيخلق فرص عمل إضافية".

كما وأشار، إلى أن المقترح تم تقديمه إلى المستوى السياسي، لكن لم يتم التوصل بعد إلى قرار بشأن المسألة.