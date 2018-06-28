القيادي الحساينة: تفوق طلابنا محطة جديدة من محطات عزة وصمود شعبنا

نظمت الرابطة الإسلامية، الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي حفل تكريم للطلبة المتفوقين في المحافظة الوسطى بقطاع غزة.

و حضر الحفل لفيف من قيادة الحركة بالمحافظة يتقدمهم القيادي، د. يوسف الحساينة، و مسؤول الرابطة في قطاع غزة، منذر عزام، و حشد من أهالي المحافظة و ذوي الشهداء، و الطلبة المتفوقين.

و في كلمة الجهاد الإسلامي، أكد القيادي في الحركة، د. الحساينة على ان نجاح طلابنا وتفوقهم هي بمثابة محطة جديدة من محطات عزة وصمود الشعب الفلسطيني .

وقال الحساينة خلال حفل اقامته الرابطة الإسلامية بالمحافظة الوسطى لتكريم الطلبة المتفوقين:" إن هؤلاء الطلاب المتفوقين بهذا النجاح منحونا الأمل بالمستقبل الواعد المشرق، و المستقبل الزاهي بنجاحاتهم ، كما أعطونا الأمل بأن الأجيال الفلسطينية جيل بعد جيل لديها اصرار مدهش وإيمان عميق بالحياة وبفلسطين التي تمثل فيما تمثل لهم الحياة".

و لفت الحساينة الى أنه رغم قلة الامكانيات ورغم الحصار والظروف الصعبة التي يمر بها أهلنا في غزة، إلا أن هذه الأجيال المتفوقة وعياً وإيماناً فتحت لها ولنا نافذة أمل بالمستقبل الواعد للمستقبل الذي يسكننا يقين لا يتزعزع وايمان لا يتطرق إليه شك إنه سيكون مزهراً واعداً جميلا تنتصر فيه إرادتنا ووعينا على جبروتهم وعلى حصارهم ومؤامراتهم ومتحديا كل من راهن على أنه جيل ينسى او يستكين للواقع الظالم .

وأضاف القيادي بالجهاد: "إن هذا الجيل سيشهد انتصار قيمنا على همجيتهم وعدالة حقنا هذا الجيل الذي لم تهزه العواصف ولم تثنه الصعوبات ولم تدفعه المؤامرات للتراجع ا وصبرنا الأسطوري المذهل على جبروتهم ، وارادتنا على فولاذهم وقوتهم العمياء لأنه جيل رباني إيماني لن يتنازل عن حقوقه ومبادئه ومقدساته، وكل من يراهن على أنه جيل ينسى ويستكين للواقع الظالم واهم ومشتبه".

كما أكد أن المتعلمين هم المنارات التي تضيء لنا دروب النهوض والقيام وبالعلم تسمو الشعوب وترتقي ، وبإنجازات المبدعين امثال هؤلاء المتفوقين، تتقدم الأمم وتزدهر وتصان الحقوق تصان وتحفظ المقدسات ويجدد العهد للشهداء الذين مضوا على طريق الحرية والاستقلال.

وبارك الحساينة جهود الطلبة وتفوقهم في مقاعد الدراسة متمنيا لهم المزيد من التفوق في المراحل القادمة والتقدم في مجال العلم، مثمنا تفوق ابناء الشهداء القادة العظام اللذين هم اليوم في مقدمة الطلبة المتفوقين.

وفي كلمة الطلبة المتفوقين، شكرت الطالبة مها خطاب الرابطة الاسلامية على اهتمامها بالطلبة وتكريمهم ورعايتهم.

كما واهدت تفوق الطلبة لفلسطين وشهدائها وجرحاها وذويهم ومعلميهم لما بذلوه من جهد ومساندتهم للوصول لهذا التفوق.

وتخلل الحفل العديد من الفقرات الانشادية والغنائية وتكريم الطلبة المتفوقين وعوائل الشهداء، من بينهم شهداء نفق الحرية الشهيد عرفات ابو عبد الله، و الشهيد حسن أبو حسنين، و شهداء مسيرات العودة بالمحافظة..



























