جامعة الإسراء تختتم بطولة العودة الثانية لكرة الطائرة لموظفيها

اختتمت جامعة الاسراء بطولة العودة الثانية لكرة الطائرة لموظفيها يوم الخميس (28/6) بالتعاون مع الاتحاد الفلسطيني للرياضة للجميع في مقر الجامعة بمدينة غزة، بمشاركة واسعة من موظفيها.

و حضر مراسم المباراة النهائية والتتويج د. عدنان الحجار رئيس الجامعة وأ. حجازي القرشلي مدير دائرة الموارد البشرية ود. أحمد الوادية مدير دائرة العلاقات العامة، ود.أنور البنا رئيس قسم علم النفس الاكلينيكي ولفيف من الطاقم الأكاديمي والإداري العامل في الجامعة.

حيث تم مشاركة أربعة فرق من موظفي الجامعة أطلقت عليها أسماء مدن فلسطينية ( القدس ، حيفا ، يافا ، عكا) واقيمت بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة.

وتوج باللقب فريق القدس بعد فوزه على فريق عكا بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة حفلت بالإثارة والندية.

و قاد البطولة تحكيمياً الدكتور محمد مشتهى

يشار إلى أن هذه البطولة تأتي في إطار سلسلة الانشطة الرياضية التفاعلية التي تنظمها دائرة الموارد البشرية بالجامعة ،حيث سبق وأن نظمت الجامعة مؤخراً بطولة لكرة الطاولة .