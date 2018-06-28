جيش الاحتلال يجري تجارب على مروحية غير مأهولة

أعلن جيش الاحتلال أنه أجرى خلال الأيام الأخيرة تجارب في مطار مجدو العسكري على مروحية " كورمورن " الغير مأهولة ، وذلك كجزء من استعدادات الجيش لشراء هذه المروحية .

ووفقا لموقع كيكار شبات فإن الحديث يدور عن مروحية غير مأهولة تتميز بخصائص وقدرات عديدة ، بما في ذلك أنها خفيفة الوزن ويتم التحكم بها عن بعد ، وتستطيع الطيران لأكثر من مئة كيلو متر ، كما أنها قادرة على حمل العتاد والمعدات اللوجستية والعسكرية بالإضافة إلى إخلاء الجرحى من ميدان المعركة .

هذا وتتميز مروحية " كورمورن " أيضا بقدرتها على الإقلاع والهبوط العمودي ، بالإضافة إلى أنها مروحية شبحية ، بحيث يصعب رصدها أو تعقبها من قبل الرادارات المعادية ، كما أنها مزودة بمحرك طوربيد يمنحها القدرة على الطيران في أوساط الرياح العاصفة .